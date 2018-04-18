В Подмосковье стартовал второй этап учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками

В течении суток с 6:00 спасателям предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Во время второго этапа запланирована работа органов управления, координационных органов РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. В ходе учений будет отрабатываться межведомственное взаимодействие.

«По легенде в городском округе Коломна Московской области в результате резкого поднятия уровня воды на реке Ока в районе поселка шлюза «Северка», в зону паводкового подтопления попали четыре населенных пункта. Возможно затопление участков автодорог и нарушение электроснабжение населенных пунктов и объектов экогомики», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в учениях задействованы более 640 человек и около 200 единиц специальной техники.