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В Подмосковье стартовал второй этап учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками
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В Подмосковье стартовал второй этап учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками 

Вести Подмосковья 43 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
В течении суток с 6:00 спасателям предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Во время второго этапа запланирована работа органов управления, координационных органов РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. В ходе учений будет отрабатываться межведомственное взаимодействие.
В учениях задействованы представители Росгидромета, Минздрава, Минкомсвязи, Ростехнадзора, Росводресурсов, Минэнерго, Рослесхоза, Роспотребнадзора и другие органы федеральной власти.
«По легенде в городском округе Коломна Московской области в результате резкого поднятия уровня воды на реке Ока в районе поселка шлюза «Северка», в зону паводкового подтопления попали четыре населенных пункта. Возможно затопление участков автодорог и нарушение электроснабжение населенных пунктов и объектов экогомики», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в учениях задействованы более 640 человек и около 200 единиц специальной техники.
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