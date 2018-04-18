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Шесть штурмовиков Су-25СМ3 пополнили авиачасть на Кубани
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Шесть штурмовиков Су-25СМ3 пополнили авиачасть на Кубани 

ТАСС 51 минуту назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"Шесть новейших штурмовиков Су-25СМ3 прилетели в авиачасть ЮВО с аэродрома завода-изготовителя, преодолев 800 километров", — отметил Астафьев.
Представители инженерно-технических служб авиационной части в Краснодарском крае уже проверили готовность всех агрегатов и механизмов новых самолетов к эксплуатации в заданных режимах.
Астафьев напомнил, что в модернизированном Су-25СМ3, в частности, усовершенствованная система наведения, способная выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели.
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