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Летчики ВВО в Хабаровском крае защитили аэродром базирования от удара «противника»
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Летчики ВВО в Хабаровском крае защитили аэродром базирования от удара «противника» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае подняты по тревоге и перебазировались на запасной аэродром. Они уничтожили «вражеские» подразделения, по легенде напавшие на аэродром базирования. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Личный состав соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, был поднят по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Мероприятия состоялись в рамках контрольной проверки объединения авиации и ПВО округа, проводимой под общим руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко", — сообщил Гордеев, не уточнив число участников.
Летчики перебазировались на запасной аэродром. По легенде командование соединения получило разведданные о том, что «противник» намерен нанести ракетный удар по аэродрому базирования.
Инженерно-технический блок подготовил вертолеты к полету, затем летчики отработали воздушные маневры, имитирующие проход зоны ПВО «противника». На запасном аэродроме вертолеты Ми-8АМТШ и ударные Ка-52 зарядили, после этого летчики совершили полеты на специализированный авиационный полигон. Здесь они провели практические пуски ракет и бомбометание по целям, имитирующим подразделения условного противника, совершившие нападение на аэродром базирования.
В свою очередь, экипажи самых больших серийно выпускаемых вертолетов Ми-26 произвели доставку различных грузов на запасной аэродром. В частности, они доставили передвижной командный пункт, палаточные модули для личного состава и полевую кухню.
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