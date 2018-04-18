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Военные ВВО в Приамурье получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»
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Военные ВВО в Приамурье получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апр — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации впервые поступили в общевойсковую армию Восточного военного округа в Приамурье, сообщает пресс-служба округа.
"Огнеметная система ТОС-1А состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72. «Солнцепек» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов. По решаемым задачам, а также боевой эффективности система не имеет аналогов в мире", — информирует округ.
Последняя модификация огнеметной системы оснащена усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения, а в качестве боеприпаса используются неуправляемые реактивные снаряды.
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