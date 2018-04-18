«Солнцепек» поступил в войска в Приамурье

Военные ВВО в Приамурье получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" последней модификации впервые поступили в общевойсковую армию Восточного военного округа в Приамурье, сообщает пресс-служба округа.

"Огнеметная система ТОС-1А состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72. "Солнцепек" предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов. По решаемым задачам, а также боевой эффективности система не имеет аналогов в мире", — информирует округ.

Последняя модификация огнеметной системы оснащена усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения, а в качестве боеприпаса используются неуправляемые реактивные снаряды.