Ещё
Огнеметы «Солнцепек» поступили в войска в Приамурье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Огнеметы «Солнцепек» поступили в войска в Приамурье 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации впервые поступили в общевойсковую армию Восточного военного округа в Приамурье, сообщила пресс-служба ВВО.
Последняя модификация огнемета оснащена усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения. В качестве боеприпаса используются неуправляемые реактивные снаряды.
Как отмечают в пресс-службе округа, по решаемым задачам и боевой эффективности это оружие не имеет аналогов в мире.
"Солнцепек" предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов" — отмечает пресс-служба ВВО.
Огнеметная система состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72.
Российская Газета: последние новости
РФ призывает СБ ООН дать должную оценку ударам по Сирии На Курилах начались масштабные учения подразделений ВВО Стали известны новые подробности операции США в Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью259
Украинские моряки пригрозили Порошенко171
В России готовят сюрприз для безработных218
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой241
Раскрыта цель израильского удара по Сирии8
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение