Огнеметы «Солнцепек» поступили в войска в Приамурье

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации впервые поступили в общевойсковую армию Восточного военного округа в Приамурье, сообщила пресс-служба ВВО.

Последняя модификация огнемета оснащена усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения. В качестве боеприпаса используются неуправляемые реактивные снаряды.

Как отмечают в пресс-службе округа, по решаемым задачам и боевой эффективности это оружие не имеет аналогов в мире.

"Солнцепек" предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов" — отмечает пресс-служба ВВО.

Огнеметная система состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72.