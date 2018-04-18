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«Терминаторы» и «Аллигаторы» уничтожили атаковавшего базу «агрессора»: видео
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«Терминаторы» и «Аллигаторы» уничтожили атаковавшего базу «агрессора»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов подняли по тревоге после попытки «нападения» на аэродром в Хабаровском крае сил условного противника.
Вертолетчики Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге. На взлетной полосе выстроилась целая экскадрилья Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», которые экипажи по заданию должны были срочно увести подальше от аэродрома.
По легенде учений условный противник готовился нанести ракетно-бомбовый удар по базе в Хабаровском крае. После короткого перелета на запасной аэродром, экипажи загрузили вооружения, и отправились в бой, чтобы опередить «агрессора».
На полигоне пилоты атаковали позиции «неприятеля» неуправляемыми снарядами. После нескольких мощных ракетных залпов боевые порядки условного врага были рассеяны. По окончании стрельб летчики имитировали прорыв ПВО противника.
Учения стали контрольной проверкой войск по итогам зимнего периода обучения.
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