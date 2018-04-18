Ещё
В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Более 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
«В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолётов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан»
В учениях задействованы порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.
Ранее Nation News сообщало, что в Подмосковье пройдут учения по подготовке авиации к паводкам.
RT на русском: последние новости
СМИ: В России будут присваивать звания военнослужащим запаса В Минобороны Британии назвали удар по Сирии пропорциональным применением силы Минобороны России: ПВО Сирии перехватили 71 ракету стран Запада
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью213
Самолетам США разрешили летать над Россией108
В России готовят сюрприз для безработных174
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом47
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram82
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение