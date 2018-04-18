В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных

Более 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолётов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан»

В учениях задействованы порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.