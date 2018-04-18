Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Более 2,5 тысячи человек, авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) и корабли участвуют в учениях с боевой стрельбой на Сахалине, во время которых военнослужащим, в частности, предстоит оборонять от условного противника побережье. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.

"В рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах, стартовало тактическое учение с боевой стрельбой.

В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 2,5 тыс. человек, задействовано порядка 800 единиц техники, в частности танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ «Гвоздика», «Акация», РСЗО «Град», противотанковые орудия «Рапира», минометы, порядка восьми летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), три боевых надводных корабля ТОФ", — говорится в сообщении.

Во время практической части учений условному противнику нанесут огневое поражение военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, их поддержат вертолеты армейской авиации и сил ТОФ. Особенностью учений станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Кроме того, предстоит отработать оборону морского побережья в условиях действия сил специального назначения потенциального противника.