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СМИ: Россия прекратит предоставлять НАТО самолеты «Руслан»
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СМИ: Россия прекратит предоставлять НАТО самолеты «Руслан» 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным СМИ, такое решение больше всего ударит по Франции, которая использует Ан-124 для транспортировки военной техники.
Россия до конца года перестанет предоставлять странам НАТО грузовые самолеты Ан-124 «Руслан» в ответ на усиление американских санкций, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на источник.
Такое решение приняла российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая участвовала в совместном проекте SALIS с украинскими «Авиалиниями Антонова», в рамках которого Североатлантическому альянсу предоставлялись для перевозки негабаритных грузов Ан-124.
Журналисты отмечают, что такое решение компании станет ощутимым ударом для французской армии, которая остается зависимой от «Русланов», являющихся самыми грузоподъемными самолетами в мире. Французы арендовали Ан-124 для транспортировки вертолетов и танков, рассказывает издание.
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