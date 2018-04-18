Франция останется без «Русланов» 

По информации французского издания Challenges, российская авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124.
Эти поставки были налажены в рамках проекта SALIS (Strategic Airlift International Solution).
Россия приняла данное решение в ответ на усиление американских санкций.
По информации издания, это шаг станет ощутимым ударом для французских военных.
Они нуждаются в «Русланах» для транспортировки вертолётов и танков в точки, где они проводят свои операции.
Ан-124-100 «Руслан» является до сих пор с момента его запуска в 1980 году самым грузоподъемным самолётом в мире.