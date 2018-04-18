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Неуловимые «летающие танки»: Минобороны показало полеты новейших штурмовиков
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Неуловимые «летающие танки»: Минобороны показало полеты новейших штурмовиков 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Модернизированные Су-25СМ3 преодолели более 800 км до военной части на Кубани.
Минобороны показало полеты новейших глубокомодернизированных Су-25СМ3, шесть из которых накануне пополнили состав штурмовой авиации Южного военного округа.
«Самолеты прибыли в одну из авиационных частей четвертой армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани, преодолев более 800 км», — сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Усовершенствованный Су-25СМ3 с помощью модернизированной системы наведения может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков.
Для этого пилоту самолета нужны только точные координаты объекта, объяснили в пресс-службе.
К настоящему времени представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.
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