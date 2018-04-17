В Воронеже психологи помогают военным выходить на новый уровень профессионализма 

Как слова помогают стрелять точно в цель, а езда на КАМАЗе по горам избавляет от комплексов — знают эти специалисты.
Сборы спсихологов воздушно-космических сил сейчас проходят в Воронеже. На базе военно-воздушной академии полсотни специалистов обсуждают, например, опыт организации психологической работы в Сирии и экстренную помощь при ЧС. Например, на одном из тренажёров не просто учатся водить, он ещё раскрывает страхи и комплексы. Когда ошибки шофера одни и те же — психологу есть, с чем работать. Не менее очевидна польза «электронного тира». У тех, кто не держал в руках оружие, после тренажёра результативность стрельбы повышается вдвое. Ко многому, что раньше делали интуитивно, теперь вполне научный подход. Таких специалистов в армии меньше, чем должно быть. А вот самой психологии, похоже, у военных будет больше. Моральную подготовку теперь решено активно сочетать с боевой.