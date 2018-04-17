Ещё
Американский беспилотник облетел границы РФ на Черном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский беспилотник облетел границы РФ на Черном море 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Беспилотник дальнего действия, который стоит на вооружении ВВС США, разведал обстановку возле границ России на побережье Черного моря. По сведениям западных сайтов, аппарат RQ‐4B Global Hawk совершил длительный полет возле Крыма и береговой линии Краснодарского края, сообщил «Интерфакс».
Беспилотник с номером 10-2043 вылетел с базы на Сицилии в 15:48 по московскому времени и приблизился на 50 километров к границам Крыма, после чего произвел облет вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края до Сочи. Оборудование, установленное на летательном аппарате, позволяет фиксировать обстановку на дальности до 450 километров. Предполагается, что он провел разведку на всей территории полуострова Крым и части Ставропольского края.
По словам экспертов, этот же БПЛА был направлен в Сирию в ночью на субботу, где коалиция западных стран нанесла ракетные удары по нескольким объектам.
В марте авиация сил НАТО усилила активность возле западных границ России. В течение всего месяца беспилотники и пилотируемые авиационные средства производили полеты в Балтийском регионе и в районе Черного моря. В последнюю неделю марта Минобороны зафиксировало полеты более двух десятков единиц авиации в разведывательных целях.
360tv.ru: последние новости
СМИ: российским военнослужащим запаса будут присваивать звания Небензя призвал США и союзников прекратить агрессию в Сирии Американцы оценили достоинства российской бронемашины «Терминатор»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма154
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой199
Америка решила помешать Трампу112
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери16
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту18
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение