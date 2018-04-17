Американский беспилотник облетел границы РФ на Черном море 

Беспилотник дальнего действия, который стоит на вооружении ВВС США, разведал обстановку возле границ России на побережье Черного моря. По сведениям западных сайтов, аппарат RQ‐4B Global Hawk совершил длительный полет возле Крыма и береговой линии Краснодарского края, сообщил «Интерфакс».
Беспилотник с номером 10-2043 вылетел с базы на Сицилии в 15:48 по московскому времени и приблизился на 50 километров к границам Крыма, после чего произвел облет вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края до Сочи. Оборудование, установленное на летательном аппарате, позволяет фиксировать обстановку на дальности до 450 километров. Предполагается, что он провел разведку на всей территории полуострова Крым и части Ставропольского края.
По словам экспертов, этот же БПЛА был направлен в Сирию в ночью на субботу, где коалиция западных стран нанесла ракетные удары по нескольким объектам.
В марте авиация сил НАТО усилила активность возле западных границ России. В течение всего месяца беспилотники и пилотируемые авиационные средства производили полеты в Балтийском регионе и в районе Черного моря. В последнюю неделю марта Минобороны зафиксировало полеты более двух десятков единиц авиации в разведывательных целях.