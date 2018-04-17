Эстония в ближайшие четыре года намерена выделить 2,4 млрд евро на оборону

ТАЛЛИН , 17 апр — РИА Новости . На нужды государственной обороны Эстонии в течение четырех последующих лет будет выделено в общей сложности 2,4 миллиарда евро, что обеспечит надежную основу для развития этой сферы, сообщила во вторник пресс-служба эстонского военного ведомства Разработанная правительством бюджетная стратегия на предстоящие четыре года предусматривает выделение в общей сложности 2,4 миллиарда евро на нужды обороны, что позволит сохранить военные расходы на стабильно высоком уровне более 2% от ВВП и развивать сферу обороны. Правительство также в полном объеме профинансирует расходы, связанные с приемом в Эстонии сил союзников по НАТО , отмечает Минобороны. "Происходящее вокруг нас — и в Сирии , и на Украине , и на учениях «Запад» — убеждает, что крайне важен каждый используемый на нужды обороны евро", — сказал министр обороны Юри Луйк , добавив, что бюджетная стратегия обеспечивает сфере обороны надежное основание для развития. По словам министра, принято решение повысить оплату труда военнослужащим таким образом, чтобы средняя зарплата кадровых военных на 30% превышала среднюю зарплату по Эстонии. В планах также обновление ручного огнестрельного оружия в Силах обороны и начало программы освоения закупленных в Южной Корее самоходных артиллерийских установок. Луйк также сообщил о предстоящем приобретении транспортных средств для Второй пехотной бригады Сил обороны, инвестициях в системы наблюдения за морским пространством и модернизации минных тральщиков.