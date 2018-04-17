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Эстония в ближайшие четыре года намерена выделить 2,4 млрд евро на оборону
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Эстония в ближайшие четыре года намерена выделить 2,4 млрд евро на оборону 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 17 апр — РИА Новости. На нужды государственной обороны Эстонии в течение четырех последующих лет будет выделено в общей сложности 2,4 миллиарда евро, что обеспечит надежную основу для развития этой сферы, сообщила во вторник пресс-служба эстонского военного ведомства.
Разработанная правительством бюджетная стратегия на предстоящие четыре года предусматривает выделение в общей сложности 2,4 миллиарда евро на нужды обороны, что позволит сохранить военные расходы на стабильно высоком уровне более 2% от ВВП и развивать сферу обороны. Правительство также в полном объеме профинансирует расходы, связанные с приемом в Эстонии сил союзников по НАТО, отмечает Минобороны.
"Происходящее вокруг нас — и в Сирии, и на Украине, и на учениях «Запад» — убеждает, что крайне важен каждый используемый на нужды обороны евро", — сказал министр обороны Юри Луйк, добавив, что бюджетная стратегия обеспечивает сфере обороны надежное основание для развития.
По словам министра, принято решение повысить оплату труда военнослужащим таким образом, чтобы средняя зарплата кадровых военных на 30% превышала среднюю зарплату по Эстонии. В планах также обновление ручного огнестрельного оружия в Силах обороны и начало программы освоения закупленных в Южной Корее самоходных артиллерийских установок.
Луйк также сообщил о предстоящем приобретении транспортных средств для Второй пехотной бригады Сил обороны, инвестициях в системы наблюдения за морским пространством и модернизации минных тральщиков.
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