Призывники из Северо-Восточного округа посетят войсковую часть

Призывников из СВАО приглашают посетить войсковую часть № 61899, которая находится в ТиНАО, в поселке Мосрентген. День призывника проводится в рамках весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля.

Будущие «срочники» посетят Музей боевой славы, познакомятся с бытом и размещением личного состава войсковой части; увидят стрелковое оружие и боевую технику; побывают в учебных классах по боевой подготовке. Также призывников пригласят на концерт и накормят кашей на полевой кухне.

Сопровождать будущих защитников в поездке будут начальники отделов военных комиссариатов по Останкинскому, Бабушкинскому и Бутырскому районам, а также представители общественных и ветеранских организаций. (иб)