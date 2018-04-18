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Призывники из Северо-Восточного округа посетят войсковую часть
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Призывники из Северо-Восточного округа посетят войсковую часть 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Призывников из СВАО приглашают посетить войсковую часть № 61899, которая находится в ТиНАО, в поселке Мосрентген. День призывника проводится в рамках весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля.
Будущие «срочники» посетят Музей боевой славы, познакомятся с бытом и размещением личного состава войсковой части; увидят стрелковое оружие и боевую технику; побывают в учебных классах по боевой подготовке. Также призывников пригласят на концерт и накормят кашей на полевой кухне.
Сопровождать будущих защитников в поездке будут начальники отделов военных комиссариатов по Останкинскому, Бабушкинскому и Бутырскому районам, а также представители общественных и ветеранских организаций. (иб)
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