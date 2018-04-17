Опаснее ядерного оружия: на что способен гиперзвук

Специалисты в сфере международных отношений обоснованно считают наличие ядерных арсеналов у ведущих мировых держав фактором сдерживания глобальной войны. Невероятная разрушительная сила и заражение местности делает применение этого оружия даже в небольших масштабах неприемлемым. Однако в XXI веке появляются технологии, способные нарушить сложившийся паритет.

Махи вокруг света

О том, что ведущие страны занимаются разработками гиперзвукового оружия известно достаточно давно. Однако именно сейчас разговоры вышли из разряда футурологии и стали реальностью: в январе 2017 года Министерство Обороны России объявило о завершении работ над гиперзвуковой ракетой. Прилагательное «гиперзвуковая» означает, что такая ракета способна развивать скорость, значительно превосходящую скорость звука в атмосфере (т.е. больше 4,5 махов или 5508 км/ч).

Эта характеристика делает очень сложной или даже невозможной задачу отражения атаки гиперзвуковой ракеты каким бы то ни было средством противоракетной обороны. Большинство современных средств ПВО просто не обладают подобными скоростными характеристиками.

Более того, гиперзвук значительно сокращает скорость принятия решения, что в условиях замкнутости командования стратегическими силами на первом лице государства снижает возможность эффективного ответного удара.

ПРО бесполезна?

Гарантией защищенности территории государства, а также возможности нанести ответный, является система противоракетной обороны. Она включает себя средства обнаружения, оповещения и систему противоракет, задача которых — уничтожить угрозу до того, как она поразит цель.

Китай, Япония и Помимо хорошо известной системы ПРО на территории США и стран НАТО , современными системами обладают Россия Израиль . Несмотря на огромные успехи в развитии противоракет, современные технологии пока бессильны против гиперзвукового оружия.

С традиционными ядерными баллистическими ракетами всё было предельно понятно: траектория полёта боевых блоков МБР рассчитывается, после чего отдаётся команда на отражение, и в указанном районе концентрируется несколько противоракет. Одновременно атакованная страна могла произвести ответный запуск ядерных ракет. Скорость, превышающая 5508 км/ч просто не оставляет компьютерам и командным центрам времени на реагирование. Это подрывает возможность отражения угрозы и ответного удара: двух основных составляющих ядерного щита любого государства.

Если ранее основные разработки в сфере стратегического ядерного вооружения касались увеличения поражающих факторов и разделяющихся боеголовок (РГЧН), то теперь основная борьба конструкторских умов ведётся над скоростью доставки. Способность проникать сквозь щит ПРО сделает ненужными огромные ядерные арсеналы: они создавались из расчета, что часть ракет будет обязательно сбита.

Именно неуязвимость ракеты делает гиперзвуковое оружие таким опасным: способов защитить мирное население и стратегические объекты не остается. Более того, с возникновением такого технологического преимущества исчезает фактор сдерживания, присущий традиционному ядерному оружию. Соединённое с технологиями гиперзвука стратегическое ядерное оружие вызовет новую гонку вооружений и сделает мир ещё более нестабильным.

Мысль о первоочередности гиперзвукового вооружения стратегических ядерных сил подтверждают планы Министерства Обороны: новейшей твердотопливной ядерной ракетой РС-26 «Рубеж» планируется оснастить Иркутскую ракетную дивизию, а полное перевооружение ракетных войск на новые гиперзвуковые ракеты будет завершено к 2021 году.

Ракеты с гиперзвуковыми двигателями сделают бесполезной систему ПРО, развернутую в странах НАТО: полёт ракеты «Рубеж» и перспективного «Сармата», проходящей на огромной скорости и по постоянно меняющейся траектории не способен просчитать ни один сверхмощный компьютер.

Гроза кораблей и городов

Кроме перспективного развития стратегического вооружения большие надежды возлагаются на тактические ракеты. Операции на Ближнем Востоке показали чрезвычайную эффективность крылатых ракет корабельного базирования: они позволили в кратчайшие сроки поставить на колени казавшуюся такой боеспособной армию Саддама Хусейна.

«Неотразимость» американских «Томагавков», запускавшихся вне зоны досягаемости иракского оружия, имела и серьёзный психологический эффект. Рассказывают о том, как бравые гвардейцы иракского диктатора оставляли свои боевые позиции в страхе перед невидимым врагом.

Крылатые ракеты значительно поменяли характер войны, сделали её более скоротечной, и пространственно отдалили друг от друга сражающиеся стороны. Если в XIX веке в пороховом дыму пехота сближалась на 30-50 метров, чтобы дать залп из мушкетов, то теперь сокрушительные удары высокой точности можно наносить за сотни километров.

Кроме военных преимуществ такие ракеты открыли новую эру так называемой «дипломатии канонерок», когда демонстрация военно-морской мощи использовалась для политического принуждения. При этом возможный удар тактическими ракетами имеет недостаточную разрушительную силу, чтобы сделать ответное применение ядерного оружия оправданным.

Получается, тот, кто обладает этим мобильным, точным и быстрым оружием, получает возможность шантажировать своих оппонентов. Правда, такой шантаж при нынешних скоростях ракет едва ли возможен против технологически продвинутых стран, таких как Россия, обладающая современными средствами защиты (комплекс «Бастион», С-400 и т.д.)

И вот знаменитые американские крылатые ракеты переходят на гиперзвук. Уже сейчас в США ведутся испытания «Перспективного гиперзвукового оружия» и гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider, способных развивать скорость до 6,5-7,5 тысяч км/ч.

Ракеты предполагается использовать при нанесении так называемого «Быстрого глобального удара», в ходе которого американское командование планирует в течение часа атаковать любую точку земного шара высокоточным неядерным оружием.

В качестве потенциальных целей Пентагон называет агрессию КНДР или террористические организации, которые моогут захватить контроль над ядерными объектами Пакистана . Несмотря на эти заверения, американским специалистам будет довольно сложно убедить Китай и Россию в том, что летящая по баллистической траектории ракета не несёт ядерной боеголовки.

Хотя США считаются лидерами гонки гиперзвуковых тактических вооружений, Россия уверенно догоняет, а может, уже и перегоняет заокеанского соперника. Планируется, что гиперзвуковая тактическая ракета «Циркон», сейчас проходящая государственные испытания, поступит на вооружение в 2018 году. «Цирконами» оснастят атомные ракетные крейсера «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий».

Также российские конструкторы внесли свой вклад в дело вооружения гиперзвуком Индии. Совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace ведёт разработку новой модификации ракеты, способной достигать гиперзвуковых скоростей. Хотя путь к такой ракете может занять до 10 лет, появление её у Индии , особенно при российском участии позволит сделать шаг к столь желаемому паритету.

Новые угрозы

Говоря о новейшем гиперзвуковом оружии, Барак Обама назвал его средством постепенной денуклеаризации в мире. Однако красивая мечта может иметь непредсказуемые последствия, нарушая хрупкий ядерный паритет.

С развитием средств доставки страны утрачивают возможность защитить свои жизненно важные центры. С другой стороны, появляется соблазн использовать технологическое превосходство в скорости если не для уничтожения конкурента, то для обезоруживания и принуждения, ведь само традиционное понятие «ядерного щита» ставится под сомнение.

Мировому сообществу предстоит заняться регулированием скорости и технологий средств доставки, возможно, сместив акцент с традиционного ядерного оружия на тактические гиперзвуковые ракеты и ядерные технологии, соединенные с гиперзвуком.