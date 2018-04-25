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Миронов предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе
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Миронов предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ситуация в Донбассе в ближайшие дни может обостриться в связи со сменой формата военной операции в регионе и в преддверии праздничных торжеств в России — Дня Победы и инаугурации президента, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. Таким образом, руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, заявляли, что опасаются провокаций украинских силовиков в связи со сменой Киевом формата военной операции. Минобороны Украины опровергает заявления ополченцев о запланированном украинскими силовиками широкомасштабном наступлении в Донбассе с 30 апреля, когда будет сменен формат военной операции.
"Киевская клика боится влезать в полномасштабный конфликт. Но и бездействовать они не могут: начинается предвыборная борьба, надо показывать свою крутость. Порошенко испытывает большой соблазн испортить нам праздничные торжества — День Победы, инаугурацию президента России", — приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы партии.
По его мнению, «в итоге все закончится ООН — операцией по освобождению Новороссии, переформатированием Украины».
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