Миронов предупредил о возможном обострении ситуации в Донбассе

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. Таким образом, руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, заявляли, что опасаются провокаций украинских силовиков в связи со сменой Киевом формата военной операции. Минобороны Украины опровергает заявления ополченцев о запланированном украинскими силовиками широкомасштабном наступлении в Донбассе с 30 апреля, когда будет сменен формат военной операции.

"Киевская клика боится влезать в полномасштабный конфликт. Но и бездействовать они не могут: начинается предвыборная борьба, надо показывать свою крутость. Порошенко испытывает большой соблазн испортить нам праздничные торжества — День Победы, инаугурацию президента России", — приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы партии.

По его мнению, «в итоге все закончится ООН — операцией по освобождению Новороссии, переформатированием Украины».

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