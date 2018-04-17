Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова рассказала «Красной звезде» о мерах по повышению социальной защищённости офицеров запаса и в отставке

Великобритании и Франции. В номере среды также сообщается о результатах анализ эффективности действий сирийских подразделений ПВО при отражении ракетно-бомбового удара США

Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова рассказала «Красной звезде» о мерах по повышению социальной защищённости офицеров запаса и в отставке

В номере среды заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова прокомментировала принятое решение о возвращении офицерам запаса и в отставке права на пользование воинскими перевозочными документами при поездках в здравницы.

Газета продолжает информировать о развитии военно-политической ситуации в Сирии , приводятся результаты анализа эффективности действий сирийских подразделений ПВО при отражении ракетно-бомбового удара США, Великобритании и Франции.

Публикуется репортаж из Центрального военного округа, где подразделения отдельной бригады в ходе тактико-специального учения успешно применяли, в частности, комплексы «Краснуха» и «Житель».