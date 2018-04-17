Стали известны новые подробности операции США в Сирии

Английская газета «Таймс» опубликовала материал, в котором сообщила: одна или две российские дизель-электрические подлодки проекта 636.3, которые за малошумность на Западе прозвали «Черными дырами», не дали возможности участвовать в воздушном ударе британской атомной субмарине класса Astute, вооруженной крылатыми ракетами. Издание отмечает, что английским подводникам также пришлось отрываться от двух наших фрегатов и противолодочного самолета.

"Это высокая оценка действий российских противолодочных сил. Поиск британской подводной лодки в заданном районе с обнаружением и слежением действительно был организован грамотно и проведен успешно", — прокомментировал РИА Новости эту публикацию бывший командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев . По его словам, в Средиземном море применялись разнородные силы: надводные, подводные корабли и противолодочная авиация. Такими силами, считает адмирал, можно организовать поиск подлодки с высокой степенью ее обнаружения. Что и было сделано. Наши фрегаты загнали британскую субмарину в район действия российской подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. «С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу», — отметил Валуев.

Он полагает, что у командира британской подлодки был бы шанс оторваться от преследования в случае встречи с одиночным надводным кораблем, самолетом либо дизельной субмариной. «Фрегаты могут обнаруживать подлодку буксируемыми гидроакустическими станциями и в режиме шумопеленгования. От противолодочного самолета Ил-38 практически невозможно скрыться, если он явно обнаружил субмарину под перископом и обвеховал ее буями. Если этого не произошло, то самое простое — погрузиться на глубину и уйти от обнаружения магнитометром», — объяснил эксперт.

По его мнению, атомная подлодка в состоянии оторваться от дизель-электрической в течение четырех-пяти часов. «Запас хода дизельной субмарины зависит от скорости. На скорости три узла она может ходить более пяти суток. На максимальной — считанные часы, — сказал Валуев. — В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить».

Напомним, что именно этот инцидент, якобы имевший место в пригороде Дамаска — районе Восточная Гута, стал формальным поводом для ракетного удара США и их союзников по Сирии 14 апреля. Подтвердить или опровергнуть факт использования войсками Асада отравляющих веществ как раз должна миссия ОЗХО.

Накануне начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал Игорь Кириллов сообщил, что во вторник служба безопасности ООН проведет разведку по маршруту движения экспертов. С учетом того, что остающиеся в Думе боевики то и дело провоцируют вооруженные стычки с сирийской правительственной армией, — такая предосторожность не выглядит лишней.

"Наши фрегаты загнали британскую субмарину класса Astute в район действия российской подводной лодки"

По информации из Минобороны России, в Восточной Гуте постепенно восстанавливается мирная жизнь.

Для поддержания правопорядка, обеспечения безопасности гражданского населения там организовали совместную работу подразделений нашей военной полиции и правоохранительных органов Сирии.

Это уже приносит свои результаты.

Например, российские военные полицейские вместе с представителями нашего миротворческого Центра на этой неделе вывезли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Ислам"

Всего было изъято и передано сирийским военным 250 противопехотных мин, 25 килограммов тротила, полторы тонны других взрывчатых веществ и 1520 средств взрывания.

Представители Центра по примирению враждующих сторон провели встречу с губернатором провинции Дамаск и его заместителем. Там обсуждались вопросы оказания помощи местному населению, восстановления разрушенной инфраструктуры в городах Восточной Гуты, определен перечень населенных пунктов, наиболее остро нуждающихся в гуманитарной помощи.

А в городе Дума с помощью строительной техники, переданной россиянами, сирийцы сейчас расчищают завалы, которые мешают восстановлению движения транспорта. Специальные ремонтные бригады приводят в порядок системы водо— и электроснабжения города.

Но самое главное, что представители российского миротворческого Центра во взаимодействии с Комитетом национального примирения и администрациями населенных пунктов Восточной Гуты содействуют возвращению жителей в освобожденные от боевиков районы, оказывают измученным войной людям гуманитарную и медицинскую помощь.

По данным Минобороны России, только за минувшие сутки в свои дома в районе Восточная Гута вернулись 580 сирийцев, а с начала гуманитарной операции их число достигло 59 583 человека.