В Обнинском учебном центре ВМФ пройдет День открытых дверей в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!»

Для гостей мероприятия будут организованы показ военной техники, выступления военнослужащих специальных подразделений, демонстрация элементов учения по борьбе за живучесть подводной лодки.

20 апреля с 10 до 12 часов в Обнинском учебном центре Военно-Морского Флота имени Л. Г. Осипенко Военного учебно-научного центра ВМФ пройдет День открытых дверей в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».

В мероприятии примут участие школьники Обнинска , юнармейцы, воспитанники юношеских военно-патриотических клубов. В рамках программы Дня открытых дверей состоится показ военной техники и выступления военнослужащих специальных подразделений. Посетителям будут продемонстрированы элементы учения по борьбе за живучесть подводной лодки. Они также получат возможность ознакомиться с историей и боевой летописью учебного центра, созданного в 1956 году с целью подготовки квалифицированных кадров для атомного подводного флота, 60-летие которого отмечается в этом году.

В настоящее время Обнинский учебный центр ВМФ им. Л. Г. Осипенко производит подготовку экипажей подводных лодок, реализует дополнительные образовательные программы повышения квалификации и переподготовки подводников по различным специальностям. Также здесь проходят практику и стажировку курсанты военно-морских образовательных заведений, подготовку офицеры-выпускники военно-морских институтов. Руководит учебным центром капитан 1 ранга Михаил Воложинский.