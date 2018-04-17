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В Обнинском учебном центре ВМФ пройдет День открытых дверей в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!»
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В Обнинском учебном центре ВМФ пройдет День открытых дверей в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гостей мероприятия будут организованы показ военной техники, выступления военнослужащих специальных подразделений, демонстрация элементов учения по борьбе за живучесть подводной лодки.
20 апреля с 10 до 12 часов в Обнинском учебном центре Военно-Морского Флота имени Л. Г. Осипенко Военного учебно-научного центра ВМФ пройдет День открытых дверей в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».
В мероприятии примут участие школьники Обнинска, юнармейцы, воспитанники юношеских военно-патриотических клубов. В рамках программы Дня открытых дверей состоится показ военной техники и выступления военнослужащих специальных подразделений. Посетителям будут продемонстрированы элементы учения по борьбе за живучесть подводной лодки. Они также получат возможность ознакомиться с историей и боевой летописью учебного центра, созданного в 1956 году с целью подготовки квалифицированных кадров для атомного подводного флота, 60-летие которого отмечается в этом году.
В настоящее время Обнинский учебный центр ВМФ им. Л. Г. Осипенко производит подготовку экипажей подводных лодок, реализует дополнительные образовательные программы повышения квалификации и переподготовки подводников по различным специальностям. Также здесь проходят практику и стажировку курсанты военно-морских образовательных заведений, подготовку офицеры-выпускники военно-морских институтов. Руководит учебным центром капитан 1 ранга Михаил Воложинский.
В результате более чем за 60-летнюю историю центра в его стенах прошли обучение и переподготовку свыше 75 тыс. офицеров (адмиралов, генералов, офицеров Управления ВМФ, флотов, научно-исследовательских учреждений, слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Военно-морской академии), мичманов, старшин и матросов, а также около 3 тыс. представителей судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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