В МосВОКУ открылась олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов вузов Сухопутных войск

Участникам состязаний предстоит побороться за победу в четырех номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».

В Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ) состоялась торжественная церемония открытия конкурса курсантов вузов Сухопутных войск по военно-профессиональной подготовке.

Начальник училища генерал-майор Александр Новкин поздравил участников олимпиады с открытием состязаний, пожелал им упорства, терпения и выдержки.

Председателем жюри конкурса на общем голосовании назначен полковник запаса Владимир Жаренков.

В состязаниях принимают участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации , четырех высших общевойсковых командных училища и курсанты Военного университета Минобороны России , участвующие вне конкурса.

Курсантам в течение четырех конкурсных дней предстоит побороться за победу в четырех номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».

Торжественная церемония закрытия олимпиады по военно-профессиональной подготовке состоится 20 апреля, где команде-победительнице будет вручена главная награда — Кубок главнокомандующего Сухопутными войсками. Участникам, занявшим призовые места в номинациях, будут вручены дипломы, медали и ценные подарки.