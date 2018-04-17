Ещё
В МосВОКУ открылась олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов вузов Сухопутных войск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МосВОКУ открылась олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов вузов Сухопутных войск 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участникам состязаний предстоит побороться за победу в четырех номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».
В Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ) состоялась торжественная церемония открытия конкурса курсантов вузов Сухопутных войск по военно-профессиональной подготовке.
Начальник училища генерал-майор Александр Новкин поздравил участников олимпиады с открытием состязаний, пожелал им упорства, терпения и выдержки.
Председателем жюри конкурса на общем голосовании назначен полковник запаса Владимир Жаренков.
В состязаниях принимают участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, четырех высших общевойсковых командных училища и курсанты Военного университета Минобороны России, участвующие вне конкурса.
Курсантам в течение четырех конкурсных дней предстоит побороться за победу в четырех номинациях: «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Гуманитарная миссия», «Огневая подготовка» и «Военно-спортивная подготовка».
Торжественная церемония закрытия олимпиады по военно-профессиональной подготовке состоится 20 апреля, где команде-победительнице будет вручена главная награда — Кубок главнокомандующего Сухопутными войсками. Участникам, занявшим призовые места в номинациях, будут вручены дипломы, медали и ценные подарки.
ТК «Звезда»: последние новости
В ЦВО проходят соревнования снайперов «Золотой филин» Акт агрессии: чем окончится очередная «победоносная» война США на Ближнем Востоке Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой149
Миру предрекли глобальное финансовое крушение108
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня8
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море22
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение