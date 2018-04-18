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ВКС России: Объединенная система ПВО СНГ не имеет аналогов в мире
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ВКС России: Объединенная система ПВО СНГ не имеет аналогов в мире 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Единая система ПВО стран Содружества, созданная в 1995 году, зарекомендовала себя с лучшей стороны и до сих пор не имеет мировых аналогов. Об этом заявил в беседе с журналистами начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
Генерал напомнил, что в состав сил и средств объединенной системы ПВО стран Содружества входят около 20 авиационных частей, более 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Кроме того, в состав объединенной системы входят части радиоэлектронной борьбы. Руководят этими силами и средствами национальные командования, а координацию осуществляет председатель координационного комитета по вопросам ПВО.
В рамках этой системы, пояснил Кураченко, успешно осуществляется совместное боевое дежурство ПВО. «На регулярной основе проводятся совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке, реализуется военно-техническое сотрудничество», — перечислил он.
По его словам, «основным критерием эффективности объединенной системы ПВО СНГ является устойчивая система управления, способность быстро и эффективно выполнить поставленные задачи, полный контроль воздушного пространства в своих зонах ответственности, всестороннее взаимодействие и обмен информацией о воздушной обстановке». Начиная с 1995 года, в ходе командно-штабных тренировок было совершено более тысячи вылетов авиации.
В тренировках принимают участие самолеты истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27, Ми-8, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.
Объединенная система противовоздушной обороны государств — участников СНГ создана на основе соглашения, подписанного 10 февраля 1995. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств — участников СНГ входит Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
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