Разработчик рассказал об уникальных возможностях новой ракеты «Бронебойщик» 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет, заявил в интервью "Российской газете" гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
"Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было", — сказал он.
Лепин напомнил, что «Бронебойщик» предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.