Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57

Завершены государственные стендовые испытания опытного двигателя АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Объединенная двигателестроительная корпорация

Опытно-конструкторские работы, предполагающие глубокую модернизацию советского турбореактивного двигателя АЛ-41Ф, устанавливаемого, в частности, на истребитель четвертого поколения Су-27, шли 14 лет.

Ожидается, что АЛ-41Ф-1 получат первые несколько Су-57. В дальнейшем на новейшие российские истребители планируется устанавливать создаваемые силовые агрегаты второго поколения «изделие 30».

Они, как ожидается, будут примерно на 30 процентов легче первого, обладать гораздо большей тягой, лучшей топливной экономичностью. Также двигатель характеризуется более низкой стоимостью жизненного цикла.

Россия ожидает заключения контракта с Индией на производство совместного истребителя на базе Су-57.