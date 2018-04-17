Ещё
Орбитальная группировка ВКС может стать частью оборонительной доктрины СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Орбитальная группировка ВКС может стать частью оборонительной доктрины СНГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 17 апр — РИА Новости. Орбитальная группировка Воздушно-космических сил (ВКС) России в перспективе может быть рассмотрена в качестве основы для общей оборонительной доктрины стран-участниц СНГ, сообщил исполняющий обязанности зампредседателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов.
"Очевидно, что сегодня надежная охрана и оборона общих воздушных границ и воздушного пространства, в том числе с использованием орбитальной группировки ВКС России, загоризонтных и надгоризонтных радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов, наряду с противодействием международному терроризму становятся важнейшим компонентом оборонительной доктрины", — сказал он в ходе заседания координационного комитета по вопросам ПВО СНГ.
По словам Смагулова, события последних десятилетий наглядно свидетельствуют, что прогнозируемые военные угрозы, а также содержание и характер военных конфликтов «связаны с массированным применением военно-воздушных сил и ракетными атаками».
"Ракетный удар по Сирии на прошлой неделе еще раз продемонстрировал верность такой оценки. Есть основания предполагать, что высокоточное оружие станет основным средством ведения важных военных действий и главным внешнеполитическим инструментом влияния", — отметил представитель исполнительного комитета СНГ.
Таким образом, создание объединенной системы противовоздушной обороны и в перспективе — воздушно-космической обороны государств-участников СНГ «может стать надежной основой будущей архитектуры (общей) безопасности», подчеркнул Смагулов.
"В современных условиях распространения высокоточного оружия и авиационно-космических ударов именно противоракетная оборона выступает краеугольным элементом обеспечения национальной безопасности", — резюмировал он.
РИА Новости: последние новости
США и союзники загоняют в угол политический процесс в Сирии, заявил Небензя День ветеранов МВД и внутренних войск Суд признал банкротом предприятие, выпускавшее Ан-140
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой132
Миру предрекли глобальное финансовое крушение82
МЧС обратилось к москвичам15
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО559
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение