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В Параде Победы в Волгограде примут участие танки, БМП и реактивные системы
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

В Параде Победы в Волгограде примут участие танки, БМП и реактивные системы 

Rambler News Service 1 час назад
В традиционном Параде Победы 9 мая примут участие реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
По площади Павших Борцов в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также пройдут бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗы с 120-мм минометами.
Наряду с современной техникой в параде примут участие исторические автомобили «Виллис», ГАЗ, и мотоцикл времен войны М-72. По сложившейся традиции во главе механизированной колонны проедет легендарный танк Т-34.
Всего в Параде в Волгограде будет задействовано более 30 единиц техники.
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