В Параде Победы в Волгограде примут участие танки, БМП и реактивные системы

В традиционном Параде Победы 9 мая примут участие реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По площади Павших Борцов в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также пройдут бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗы с 120-мм минометами.

Наряду с современной техникой в параде примут участие исторические автомобили «Виллис», ГАЗ, и мотоцикл времен войны М-72. По сложившейся традиции во главе механизированной колонны проедет легендарный танк Т-34.