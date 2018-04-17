Танкисты ЦВО уничтожили условного противника на полигоне под Екатеринбургом

Экипажи танков Т-72Б преодолели более 20 километров по пересеченной местности и нанесли удар из 125-мм пушек по объектам «противника», которые находились на расстоянии до 2 км.

Экипажи танкового батальона Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили подразделения условного противника в рамках контрольных занятий на полигоне под Екатеринбургом

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами во время разведки обнаружили тяжелую технику противника, координаты были переданы танкистам. Экипажи Т-72Б преодолели более 20 километров по пересеченной местности и нанесли удар из 125-мм пушек по объектам «противника», которые находились на расстоянии до 2 км.

В ходе выполнения стрельб было израсходовано более 250 125-мм снарядов к танковой пушке и свыше 2 тыс. патронов к зенитному пулемету «Утёс».

На контрольное занятие по огневой подготовке привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.