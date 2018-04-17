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Танкисты ЦВО уничтожили условного противника на полигоне под Екатеринбургом
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Танкисты ЦВО уничтожили условного противника на полигоне под Екатеринбургом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи танков Т-72Б преодолели более 20 километров по пересеченной местности и нанесли удар из 125-мм пушек по объектам «противника», которые находились на расстоянии до 2 км.
Экипажи танкового батальона Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили подразделения условного противника в рамках контрольных занятий на полигоне под Екатеринбургом.
Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами во время разведки обнаружили тяжелую технику противника, координаты были переданы танкистам. Экипажи Т-72Б преодолели более 20 километров по пересеченной местности и нанесли удар из 125-мм пушек по объектам «противника», которые находились на расстоянии до 2 км.
В ходе выполнения стрельб было израсходовано более 250 125-мм снарядов к танковой пушке и свыше 2 тыс. патронов к зенитному пулемету «Утёс».
На контрольное занятие по огневой подготовке привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.
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