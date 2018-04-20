Российские ударные вертолеты применили тактику «боевой карусели» при уничтожении условного противника в Кемеровской области

В мероприятиях было задействовано около 10 вертолетов и свыше 40 военнослужащих базы армейской авиации ЦВО.

Экипажи ударных вертолётов Ми-24 «Крокодил», транспортно-боевых Ми-8АМТШ-В «Терминатор» авиабазы «Толмачёво» Центрального военного округа (ЦВО), уничтожили колонну техники условного противника из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Штурм» применяя опыт ведения военных операций в САР.

На полигоне «Юргинский» в Кемеровской области экипажами вертолетов при проведении воздушной разведки местности было обнаружено передвижение колонны боевой техники условного противника. Выполнив элементы сложного пилотажа для занятия выгодного угла атаки, летчики уничтожили броне объекты условного противника из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Штурм». После совместного пуска управляемых ракет винтокрылые машины продолжили кружить над целями, поочередно пуская НУРСы и стреляя из пушек используя тактику «боевой карусели».

В мероприятиях было задействовано около 10 вертолетов и свыше 40 военнослужащих базы армейской авиации ЦВО.