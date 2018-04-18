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Разведчики ЦВО ликвидировали «противника» в горах Красноярского края
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Разведчики ЦВО ликвидировали «противника» в горах Красноярского края 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника на высоте более трех тысяч метров в горах на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба ЦВО.
"Разведывательное подразделение Центрального военного округа уничтожило условного противника на высоте более трех тысяч метров в горах Западных Саян на юге Красноярского края. По замыслу учений, противник, находясь в высокогорье, запланировал провести диверсию с целью схода лавины на близлежащие населённые пункты. Разведывательная группа в боевой экипировке, используя специальное снаряжения для передвижения в горах, совершила ночное восхождение к месту расположения противника", — говорится в сообщении.
Как отмечается, разведчики по складкам местности подошли максимально близко к «противнику», вскрыли его и передали координаты армейской авиации. Звено штурмовых вертолётов Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» уничтожило условного противника, а также схроны со взрывчаткой. В завершении учений военнослужащие отработали эвакуацию и транспортировку раненого из горного ущелья при помощи подручных средств и горного снаряжения.
Сообщается, что основное внимание учений было направлено на обучение методам ведения огня из штатного вооружения в горах. Различная плотность воздуха и рельеф местности на разных высотах значительно влияют на траекторию полета пуль и меткость поражения целей.
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