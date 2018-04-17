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Корабли Северного флота на учениях сразятся с подлодкой «противника» в Баренцевом море
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Корабли Северного флота на учениях сразятся с подлодкой «противника» в Баренцевом море 

ТАСС 41 минуту назад
МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в составе больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» начала учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.
"Учения проходят в несколько этапов в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море под руководством командира бригады противолодочных кораблей капитана 1-го ранга Андрея Клименко", — сказали на флоте.
Экипажи кораблей отрабатывают взаимодействие друг с другом, а также с атомными и дизель-электрическими подводными лодками и с противолодочной авиацией, осваивают новые тактические приемы совместного ведения поиска подводной лодки. Также на кораблях отрабатывается борьба за живучесть на ходу при получении пробоины, условных боевых повреждений, возникновении пожара или аварийной ситуации. Уже успешно провели тренировки по радиационной, химической и биологической защите.
Учения поисково-ударной группы Северного флота в Баренцевом море продлятся еще несколько дней. После отработки различных вариантов ведения поиска подводных лодок корабли выполнят задачи по уничтожению условного подводного противника и проведут торпедные стрельбы практическим боезапасом.
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