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Большие противолодочные корабли Севфлота на учениях «уничтожили» подлодку противника
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Большие противолодочные корабли Севфлота на учениях «уничтожили» подлодку противника 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в составе больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» на учениях успешно провела атаку условной подводной лодки с применением учебного боезапаса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.
"Корабли действовали в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море в рамках тактического учения", — сказали в пресс-службе.
После проведения морского допуска к торпедным и ракетным стрельбам в закрытом для судоходства районе экипаж «Североморска» выполнил пуск ракеты-торпеды главным противолодочным комплексом «Раструб», а «Вице-адмирал Кулаков» выстрелил практической торпедой по заданным координатам подводной цели. Также корабли выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами из установки РБУ-6000, которая применяется как для атаки подводных лодок, так и для самообороны корабля от подводного оружия.
В ходе учения моряки отработали взаимодействие с противолодочной авиацией Северного флота. Прием целеуказания они осуществили от экипажа противолодочного самолета Ил-38, который отрабатывал учебно-боевые задачи поиска подводных лодок.
В ближайшие дни экипажи больших противолодочных кораблей проведут учения по поражению надводных, береговых и воздушных целей артиллерией и зенитными ракетными комплексами. Ранее они совершенствовали тактические приёмы совместного ведения поиска подводной лодки условного противника во взаимодействии с подводниками и авиацией.
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