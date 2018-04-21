Корабли Северного флота провели морской бой и отразили воздушное нападение условного противника в Баренцевом море

Экипажи кораблей в ходе учения, в частности, выполнили боевые упражнения артиллерией главного калибра. Стрельба велась по морской мишени на максимальной дальности.

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провела учение по ведению морского боя с отрядом надводных кораблей условного противника, поражению береговых объектов, отражению воздушного нападения и минным постановкам. Мероприятие прошло в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Экипажи кораблей выполнили боевые упражнения артиллерией главного калибра. Стрельба велась по морской мишени на максимальной дальности. После поражения условного морского противника огонь был перенесён на закрытые позиции условного десанта, закрепившегося на берегу.

Во взаимодействии с самолётами Су-24 смешанного авиаполка Северного флота экипажи кораблей отработали отражение массированной атаки на соединение и выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям. Кроме этого, боевые расчёты зенитных ракетных комплексов «Кинжал» БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» успешно поразили ракеты-мишени «Саман», выпущенные малым противолодочным кораблем «Брест».

На завершающем этапе зачётного тактического учения группировка противолодочных кораблей отработала минные постановки в Мотовском заливе Баренцева моря. Траление заминированного района и подъем из воды учебных мин осуществил экипаж морского тральщика «Машинист».