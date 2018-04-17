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Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали поиск подводной лодки в Баренцевом море
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Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали поиск подводной лодки в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения экипажи кораблей отрабатывают взаимодействие друг с другом, а также с подводными лодками и противолодочной авиацией, осваивают новые тактические приёмы совместного ведения поиска субмарины условного противника.
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) в составе больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» приступила к отработке практической части зачётного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.
Учение проходит в несколько этапов в полигонах боевой подготовки СФ в Баренцевом море под руководством командира бригады противолодочных кораблей капитана 1 ранга Андрея Клименко.
Экипажи кораблей отрабатывают взаимодействие друг с другом, а также с атомными и дизель-электрическими подводными лодками и с противолодочной авиацией, осваивают новые тактические приёмы совместного ведения поиска подводной лодки. Также на кораблях проходят учения по борьбе за живучесть на ходу при получении пробоины, условных боевых повреждениях, возникновении пожара или аварийной ситуации. Успешно были проведены тренировки по радиационной, химической и биологической защите.
Зачётное тактическое учение поисково-ударной группы СФ в Баренцевом море продлится ещё несколько дней. После отработки различных вариантов ведения поиска подводных лодок корабли выполнят задачи по уничтожению условного подводного противника и проведут торпедные стрельбы практическим боезапасом.
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