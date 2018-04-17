В Орловской области пройдут масштабные учения

С 17 по 19 апреля Орловская область принимает участие в командно-штабном учении, проводимом под руководством МЧС России . В ходе него будут отрабатываться действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья.

По легенде учений, спасателям и органам управления предстоит реагировать на ЧС с учётом сезонных рисков, таких как паводок и природные пожары.

На первом этапе учения, подразделения МЧС России и территориальные подсистемы РСЧС отрабатывают порядок приведения в различные степени готовности, сбор личного состава и проверку состояния техники, уточнят планы оперативного реагирования, вопросы организации управления.

Особенностью учения станет проведение совместных мероприятий федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти региона и органов местного самоуправления. В ходе проводимых заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям на картах будут отработаны вопросы организации, координации привлекаемых сил и средств в условиях динамичного развития ЧС, сбора, обмена информации в области защиты населения.

Согласно поступающим вводным, будут отрабатываться действия по ликвидации последствий подъема уровня воды в реке Оке. Еще один сезонный риск — природные пожары. Так, по второй вводной, будут отрабатываться действия при возникновении низового лесного пожара, перехода его в верховой и приближении фронта пожара к населенным пунктам и социально-значимым объектам.

В зону условных ЧС выдвинутся спасательные подразделения, подвижные пункты управления. Спасатели и пожарные будут оказывать помощь условно пострадавшим гражданам, оперативно устранять нарушения в системах жизнеобеспечения.

Командно-штабное учение МЧС России относится к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества людей, пострадавших в них.