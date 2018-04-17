Ещё
На крейсере «Аврора» впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На крейсере «Аврора» впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.
В храме Николая Чудотворца, расположенном на борту символа Октябрьской революции — крейсера «Аврора», впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия.
Мероприятие провел настоятель храма, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по благотворительности протоиерей Александр Ткаченко.
На литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.
По мнению представителя русской православной церкви, прошедшая служба является актом примирения людей разных взглядов и сословий, богослужения в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора» будут проходить регулярно. В них в основном будут принимать участие члены экипажа, командование корабля, воспитанники Нахимовского военно-морского училища и военнослужащие, у которых есть твердое христианское православное мировоззрение.
ТК «Звезда»: последние новости
Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке Акт агрессии: чем окончится очередная «победоносная» война США на Ближнем Востоке Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая отправка новобранцев к местам прохождения военной службы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым попадет на украинские деньги155
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО508
Макрон назвал себя «ровней Путину»353
Украинский космос оказался под угрозой81
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение