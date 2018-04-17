На крейсере «Аврора» впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия

На литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.

В храме Николая Чудотворца, расположенном на борту символа Октябрьской революции — крейсера «Аврора», впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия.

На литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.

По мнению представителя русской православной церкви, прошедшая служба является актом примирения людей разных взглядов и сословий, богослужения в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора» будут проходить регулярно. В них в основном будут принимать участие члены экипажа, командование корабля, воспитанники Нахимовского военно-морского училища и военнослужащие, у которых есть твердое христианское православное мировоззрение.