На крейсере «Аврора» впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия 

На литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.
В храме Николая Чудотворца, расположенном на борту символа Октябрьской революции — крейсера «Аврора», впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия.
Мероприятие провел настоятель храма, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по благотворительности протоиерей Александр Ткаченко.
На литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.
По мнению представителя русской православной церкви, прошедшая служба является актом примирения людей разных взглядов и сословий, богослужения в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора» будут проходить регулярно. В них в основном будут принимать участие члены экипажа, командование корабля, воспитанники Нахимовского военно-морского училища и военнослужащие, у которых есть твердое христианское православное мировоззрение.