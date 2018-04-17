Ещё
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая отправка новобранцев к местам прохождения военной службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая отправка новобранцев к местам прохождения военной службы 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 40 юношей, пройдя все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопического исследования и профессиональный отбор, отправились служить в Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Росгвардию.
Сегодня на сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге прошла торжественная отправка новобранцев к местам прохождения военной службы. Более 40 юношей, пройдя все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопического исследования и профессиональный отбор, отправились в Сухопутные войска, Росгвардию и Воздушно-космические силы (ВКС).
Все новобранцы получили военные билеты, банковские карты Национальной платёжной системы «Мир» и телефонные сим-карты. Тут же на сборном пункте они были переодеты в военную форму, соответствующую тому роду войск, в котором им предстоит служить.
Перед тем как призываться на военную службу, молодые ребята получили общее полное образование, а ровно половина из них — диплом об окончании вуза. При этом никто из нынешних новобранцев не отправится служить за пределы Западного военного округа.
ТК «Звезда»: последние новости
Что должно произойти в ответ на удары США: эксперт о реакции мирового сообщества Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке Хладнокровие вместо безумия: «Томагавки» в Сирии сбили ракетами 1970-х годов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым попадет на украинские деньги155
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО508
Макрон назвал себя «ровней Путину»353
Украинский космос оказался под угрозой81
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение