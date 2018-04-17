Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая отправка новобранцев к местам прохождения военной службы

Более 40 юношей, пройдя все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопического исследования и профессиональный отбор, отправились служить в Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Росгвардию.

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге прошла торжественная отправка новобранцев к местам прохождения военной службы. Более 40 юношей, пройдя все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопического исследования и профессиональный отбор, отправились в Сухопутные войска, Росгвардию и Воздушно-космические силы (ВКС).

Все новобранцы получили военные билеты, банковские карты Национальной платёжной системы «Мир» и телефонные сим-карты. Тут же на сборном пункте они были переодеты в военную форму, соответствующую тому роду войск, в котором им предстоит служить.

Перед тем как призываться на военную службу, молодые ребята получили общее полное образование, а ровно половина из них — диплом об окончании вуза. При этом никто из нынешних новобранцев не отправится служить за пределы Западного военного округа.