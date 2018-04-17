Суд признал банкротом предприятие, выпускавшее Ан-140

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что один из участников проекта Ан-140, самарский завод «Авиакор» , в июле 2017 года подал иск о банкротстве ЗАО «Совместное предприятие Международный авиационный проект-140» из-за его задолженности в размере более 196 миллионов рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре 2017 года в отношении СП была введена процедура наблюдения.

Трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, ОАО «Авиакор — авиационный завод» и Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) было подписано в августе 2003 года. Также было подписано соглашение между ХГАПП и ОАО «Авиакор — авиазавод» о создании СП «МАП-140». Эта структура занималась производством и реализацией самолетов Ан-140. Самолеты производились в Самаре.

Ан-140 — украино-российский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный АНТК «Антонов» . Лайнер может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тысячи километров. Украинское предприятие «Антонов» и «Авиакор» совместно выпускали Ан-140, но летом 2015 года самарский завод остановил выпуск самолетов из-за ситуации на Украине

ОАО «Авиакор — авиационный завод» — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Основная сфера деятельности завода — строительство, ремонт, обслуживание и поставка запчастей для пассажирских самолетов Ту-154М и Ан-140. Авиационный научно-технический комплекс имени О. К. Антонова — авиастроительный концерн Украины. На предприятии было разработано около 100 типов самолетов.