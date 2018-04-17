Какое оружие придет на смену «Градам» и «Смерчам»

Владимиром Лепиным. А совсем недавно казалось, что разработка и выпуск новых боеприпасов полностью прекращены, из пепла отрасль уже не восстанет никогда. О том, как удалось преодолеть трудности, копившиеся двадцать лет, над чем в отрасли работают сейчас, что в перспективе и о многом другом наш разговор с главным боеприпасником страны — гендиректором концерна «Техмаш»

Владимир Николаевич, недавно стало известно, что концерн, которым вы руководите, приступил к поставкам ВМФ новых противолодочных ракет комплекса «Запад». А есть еще какие-нибудь разработки в этом направлении?

Владимир Лепин: Конечно, есть. Если ракеты системы «Запад» предназначались прежде всего для уничтожения вражеских субмарин, то «Удав» должен был гарантированно поражать уже выпущенные по кораблю торпеды. Можно утверждать — мы первыми в мире создали действительно уникальные и эффективные комплексы защиты. Они до сих пор полностью соответствуют современным требованиям. На месте стоять нельзя. И командование ВМФ выдало нам задание на глубокую модернизацию комплексов, что мы с успехом выполнили и продолжаем выполнять.

Наряду с модернизацией, нам пришлось восстанавливать серийное производство. Увы, в 1990-е оно было практически утрачено, и в первом десятилетии XXI века ничего не делалось для его возобновления. И только за счет изначально удачной конструкции комплексов, а также имевшихся запасов ракет, корабли продолжали обеспечиваться надежной защитой. Теперь проблемы с серийным производством решены, мы сосредоточены на конструкторской работе.

Можно ли более подробно рассказать о комплексе «Удав»?

Владимир Лепин: Реактивные снаряды этого комплекса имеют калибр 300 мм и достаточно эффективно противодействуют торпедным атакам. На пути торпеды создается эшелонированная система защиты. В одном залпе производится пуск различных типов реактивных снарядов на рассчитанную для них дальность.

Первый рубеж обороны формируют два снаряда-отводителя, с помощью которых ставятся четыре ложные цели. При захвате ложной цели торпеда уходит с атакующей траектории и совершает движение с наведением на ложные цели до полной остановки своего двигателя.

При прорыве первого эшелона защиты корабля торпеду встречает своеобразное минное поле. Боевые части зависают на глубине пять метров и взрываются, если торпеда входит в зону поражения.

При прорыве первого и второго эшелона защиты корабля производится массовый залп глубинными снарядами. Это те же заградители, но они работают не в режиме ожидания как мины, а взрываются сразу после заглубления в воду. Их одновременный подрыв не оставляет шансов никакой торпеде — ни идущей прямолинейно, ни управляемой, ни самонаводящейся.

В «Техмаш» входят различные предприятия. И, наверное, самое знаменитое из них — НПО «Сплав» , которое находится в Туле. Прежде всего оно известно разработанными там системами залпового огня. О «Граде» вообще песни складывают. Он совершенствуется или выпускается, каким был создан 55 лет назад?

Владимир Лепин: Действительно, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» появилась в 1963 году. И оказалась настолько хорошей, что если бы даже не совершенствовалась, то и сегодня полностью удовлетворяла бы требованиям времени. Кстати, ее создателю, гениальному русскому конструктору Александру Никитовичу Ганичеву 25 августа этого года исполнилось бы 100 лет.

Ракета системы «Град» за минувшие годы неоднократно совершенствовалась. Это позволило увеличить кучность стрельбы и повысить дальность полета снаряда с 20 до 40 километров.

В СССР были выпущены миллионы 122 мм реактивных снарядов к этой системе. Они активно экспортировались и использовались в различных вооруженных конфликтах. В арсеналах по сей день осталось значительное количество реактивных снарядов. Мы разработали технологию их капитального ремонта. Из двигателя ракеты удаляется старый пороховой заряд и ставится новый. При необходимости меняется хвостовая часть, устанавливается новый взрыватель.

Одновременно решаются две задачи — обновление арсенала и фактическая утилизация старых боеприпасов без их уничтожения. Военных это устраивает.

Тем не менее на смену «Граду», насколько известно, идет РСЗО «Торнадо».

Владимир Лепин: Постепенно будет заменен не только «Град», но и более мощная РСЗО «Смерч». Уже сегодня крупносерийный выпуск «Градов» и «Смерчей», прекращен. Осваивается производство двух новых систем — «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Одна имеет «градовский» калибр 122 мм, другая — 300 мм, как у системы «Смерч».

Чем отличаются «Торнадо» от предшествующих им реактивных систем залпового огня?

Владимир Лепин: «Торнадо» — системы совершенно нового для нас поколения. Они оснащены современными баллистическими вычислителями, работающими в связке с Глобальной навигационной системой — ГЛОНАСС. Точность и дальность их стрельбы существенно выше, чем у предшественников.

У «Торнадо-Г» мы добились значительного роста огневого могущества. Решение внешне простое, но было много нюансов. Ракеты классического «Града» поражают площадь по наклонной траектории.

Система «Град» оказалась настолько хорошей, что и сегодня соответствовала бы требованиям времени

В боекомплекте «Торнадо-Г» появились новые боеприпасы — когда они оказываются над целью, отделяется боевая часть, раскрывается парашют и весь залп опускается вертикально. При этом взрыв может произойти как от удара, так и на определенной высоте.

Ракеты «Торнадо-С» могут корректироваться в полете, что значительно повысило точность поражения цели на дальности более чем 100 км. Причем, корректируются они не человеком-оператором, а системой управления, находящейся непосредственно в ракете.

Еще мы выпускаем достаточно мощную реактивную систему залпового огня — «Ураган» калибра 220 мм. Эту систему тоже модернизировали.

Особенность «Урагана-1М» — пакетное снаряжение. На установке стоит два пакета. Один может быть 220 мм, другой 300 мм. Либо два по 220 мм. Направляющие трубы из углепластика. Они снаряжены реактивными снарядами на заводе или специальном артиллерийском арсенале.

В «Урагане-1М» после залпа, пусковой блок просто сбрасывается, что позволяет машинам быстро покинуть огневые позиции. Затем на безопасном расстоянии устанавливаются полностью снаряженные пакеты с новыми ракетами.

Кроме реактивных систем залпового огня, специалистами «Сплава» разработана и запущена в производство неуправляемая авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик». Что это такое?

Владимир Лепин: Эти ракеты — С-8ОФП — предназначены для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Они должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. При этом «Бронебойщик», имеет тот же калибр — 80 мм и такую же конфигурацию, но по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз.

Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было.

Почему боеприпасная отрасль оказалась едва ли не в самой плачевной ситуации в 1990-е годы?

Владимир Лепин: «Лихие» годы запомнились практически полным отсутствием финансирования отечественной оборонки. Те, кто продолжал отвечать за уже российское ОПК, пытаясь сохранить отрасль в целом, были вынуждены на чем-то экономить. Решили на боеприпасах. Это объяснимо.

Их было изготовлено в СССР огромное количество. И они отличались высочайшей надежностью. Во время контртеррористических операций на Северном Кавказе рубежа ХХ и ХХI веков новейшие 152 мм самоходки «Мста» стреляли снарядами, выпущенными в 1943 году. И отказов не было.

Кому-то даже показалось, что основная задача не в разработке и выпуске новых боеприпасов, а в утилизации накопившихся. Фактически двадцать лет — с 1991 по 2011 годы отрасль выживала как могла.

Как удалось возродиться?

Владимир Лепин: «Техмаш» был создан как боеприпасный холдинг в 2011 году. Становление и структуризация его были совсем непростыми. Но в итоге все сложилось.

Сейчас в наше объединение входит 37 предприятий. Образовано пять дивизионов — каждый из них имеет очень высокую степень самостоятельности. Построена единая корпоративная система управления. Сформированы единые подходы к стратегическому развитию. Мы сократили издержки как на административно-управляющий персонал, так и на производство. Активно работаем над повышением общей профессиональной компетенции персонала.

Главное, чего мы добились — консолидированная, очень грамотная техническая политика, тактическая и стратегическая.

Кто и чем конкретно занимается в «Техмаше»?

Владимир Лепин: Полный ответ будет слишком пространным. Отвечу как можно короче.

Реактивными системами залпового огня наземного и морского базирования занимается НПО «СПЛАВ» и связанные с ним предприятия.

Неуправляемыми бомбовыми средствами поражения, гранатометными, минометным выстрелам и средствам ближнего боя — НПО «Базальт»

Дивизион по артиллерийским выстрелам наземной и морской артиллерии — возглавляет НИМИ им. В. В. Бахирева.

Ракета воздух-земля «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе в нее или за преградой

Малокалиберные боеприпасы для автоматических комплексов и гранатометов, инженерных боеприпасов и отдельных систем вооружения разрабатывает НПО «Прибор»

Дивизион взрывательных устройств и составных частей систем управления боеприпасов — это компетенция Научно-исследовательского института электронных приборов, известного как НИИЭП.

Могу добавить, что помимо чисто «взрывных» изделий мы предлагаем потребителю очень широкий круг сугубо мирных товаров.

Это и самая современная медтехника, и сельскохозяйственная техника, и холодильное оборудование. Кстати, наши промышленные холодильники пользуются спросом и в Азии, и в Западной Европе.

Визитная карточка

Лепин Владимир Николаевич — гендиректор АО «НПК „Техмаш“ с 9 июня 2017 г., одновременно генеральный директор АО „НПО „СПЛАВ“.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Н. Е. Жуковского. Доктор технических наук, доцент, член-корреспондент РАРАН, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Ключевой вопрос

Калибр мал, да удал

Есть ли у вас еще какие-то эксклюзивные, как принято говорить, наработки по боеприпасам?

Владимир Лепин: Конечно, есть. Но говорить о них я не буду. Отмечу две уже общеизвестных темы и одну — о которой пока мало кто знает.

Готовится к принятию на вооружение автоматический гранатомет АГС-40 „Балкан“ калибром 40 мм. Он более эффективен, чем находящиеся сейчас в войсках 30 мм гранатометы АГС-17 и АГС-30. По заданию минобороны мы работаем над снарядами калибра 57 мм. Когда-то пушки этого калибра были очень распространены. Потом их сняли с вооружения. А сейчас начинается своеобразный ренессанс таких орудий, и он многообещающий.

А еще мы ведем инициативные работы по снарядам калибра 45 мм. Казалось бы, „сорокопятки“ — совсем забытые пушки. Но на Западе до сих пор очень популярен калибр 40 мм. Так что российские 45 мм автоматические пушки могут стать настоящим открытием нового века.