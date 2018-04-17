Водную стихию контролируют

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) начали контролировать паводковую ситуацию в столичном регионе. Как проходят воздушные рейды, выяснила «Вечерка».

Накануне выходных один из вертолетов ГКУ «МАЦ» выполнил облет территории Москвы и примыкающей части Московской области с целью контроля паводковой обстановки. Эта машина из состава авиаотряда постоянно используется именно для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Воздушную разведку провели преимущественно над Троицким и Новомосковским округом (ТиНАО). В частности, над Щербинкой, Поселком Фабрики имени 1 Мая, а также над деревней Лаптево, поселком Ветеранов и базами отдыха «Русь» и «Ручеек».

— Экипаж МАЦ совершил первый в этом году полет по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области, — пояснил «МВ» командир летного отряда авиационного центра Вячеслав Ивлиев. — Экипажи вертолетов по необходимости и дальше будут привлекаться на мониторинг паводков и при обнаружении угрозы со стороны водной стихии незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях.

Облет территории силами легкой винтовой авиации занял около часа. Подтоплений в столице и примыкающей части Подмосковья не обнаружено.

СПРАВКА

«Московский авиационный центр» (ГКУ «МАЦ») — часть Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Основная задача отряда — авиационное обеспечение столицы и Подмосковья, необходимое для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, затоплений, пожаров, эвакуации пострадавших.