Ещё
Водную стихию контролируют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водную стихию контролируют 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) начали контролировать паводковую ситуацию в столичном регионе. Как проходят воздушные рейды, выяснила «Вечерка».
Накануне выходных один из вертолетов ГКУ «МАЦ» выполнил облет территории Москвы и примыкающей части Московской области с целью контроля паводковой обстановки. Эта машина из состава авиаотряда постоянно используется именно для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Воздушную разведку провели преимущественно над Троицким и Новомосковским округом (ТиНАО). В частности, над Щербинкой, Поселком Фабрики имени 1 Мая, а также над деревней Лаптево, поселком Ветеранов и базами отдыха «Русь» и «Ручеек».
— Экипаж МАЦ совершил первый в этом году полет по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области, — пояснил «МВ» командир летного отряда авиационного центра Вячеслав Ивлиев. — Экипажи вертолетов по необходимости и дальше будут привлекаться на мониторинг паводков и при обнаружении угрозы со стороны водной стихии незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях.
Облет территории силами легкой винтовой авиации занял около часа. Подтоплений в столице и примыкающей части Подмосковья не обнаружено.
СПРАВКА
«Московский авиационный центр» (ГКУ «МАЦ») — часть Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Основная задача отряда — авиационное обеспечение столицы и Подмосковья, необходимое для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, затоплений, пожаров, эвакуации пострадавших.
Вечерняя Москва: последние новости
Политолог Алексей Мухин: Факт агрессии по отношению к Сирии нуждается в жесткой правовой оценке СМИ Сирии представили видео авиаудара по авиабазе Т-4 на территории провинции Хомс Сирийские военные обнаружили химлабораторию боевиков в Восточной Гуте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Украинский космос оказался под угрозой из-за США140
Крым попадет на украинские деньги171
Россия отказалась перевозить грузы НАТО519
МЧС обратилось к москвичам1
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение