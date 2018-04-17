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Рейс «Ростов-Волгоград» открывает базовый авиаперевозчик Платова
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Рейс «Ростов-Волгоград» открывает базовый авиаперевозчик Платова 

Деловое сообщество 2 часа назад
Начало полетов планируется 4 июня, самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и средам. Такое расширение зоны полетов связано с приобретением восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100. Имена новым самолетам решено дать в честь великих рек России. Первым в списке стала река Дон.
К концу лета руководство авиакомпании планирует запустить рейсы в еще и в Киргизию, а осенью будущего года начать летать в Германию и Чехию. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Новосибирск и другие города России.
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