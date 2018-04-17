Рейс «Ростов-Волгоград» открывает базовый авиаперевозчик Платова 

Начало полетов планируется 4 июня, самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и средам. Такое расширение зоны полетов связано с приобретением восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100. Имена новым самолетам решено дать в честь великих рек России. Первым в списке стала река Дон.
К концу лета руководство авиакомпании планирует запустить рейсы в еще и в Киргизию, а осенью будущего года начать летать в Германию и Чехию. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Новосибирск и другие города России.