В Калининграде из-за учений на Южном вокзале эвакуировали пассажиров 

На Южном вокзале Калининграда завершились масштабные учения сотрудников МЧС, МВД, ОМОНа и медиков. Пришлось эвакуировать пассажиров, ведь главная легенда учений — предотвращение массовых беспорядков на прибывшем в Калининград поезде.
Под руководством Северо-Западного управления на транспорте сотрудники ведомств отрепетировали схему по сопровождению зарубежных фанатов, которые ожидаются на матчи команд-участниц Чемпионата мира по футболу. В ближайшее время подобные учения пройдут и в аэропорту «Храброво», а также на главных транспортных узлах других городов-хозяев предстоящего чемпионата.
Евгений Стасишин, начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-западу:
— Сотрудники предварительно выезжали в Санкт-Петербург на Кубок Конфедераций в прошлом году, получили опыт. Все эти навыки сегодня были применены на учениях. Считаю, что они заслуживают достаточно высокой оценки. Все действия были грамотными, четкими и понятными.