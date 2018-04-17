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В Калининграде из-за учений на Южном вокзале эвакуировали пассажиров
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В Калининграде из-за учений на Южном вокзале эвакуировали пассажиров 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На Южном вокзале Калининграда завершились масштабные учения сотрудников МЧС, МВД, ОМОНа и медиков. Пришлось эвакуировать пассажиров, ведь главная легенда учений — предотвращение массовых беспорядков на прибывшем в Калининград поезде.
Под руководством Северо-Западного управления на транспорте сотрудники ведомств отрепетировали схему по сопровождению зарубежных фанатов, которые ожидаются на матчи команд-участниц Чемпионата мира по футболу. В ближайшее время подобные учения пройдут и в аэропорту «Храброво», а также на главных транспортных узлах других городов-хозяев предстоящего чемпионата.
Евгений Стасишин, начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-западу:
— Сотрудники предварительно выезжали в Санкт-Петербург на Кубок Конфедераций в прошлом году, получили опыт. Все эти навыки сегодня были применены на учениях. Считаю, что они заслуживают достаточно высокой оценки. Все действия были грамотными, четкими и понятными.
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