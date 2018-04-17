В Калининграде из-за учений на Южном вокзале эвакуировали пассажиров

На Южном вокзале Калининграда завершились масштабные учения сотрудников МЧС МВД , ОМОНа и медиков. Пришлось эвакуировать пассажиров, ведь главная легенда учений — предотвращение массовых беспорядков на прибывшем в Калининград поезде.

Под руководством Северо-Западного управления на транспорте сотрудники ведомств отрепетировали схему по сопровождению зарубежных фанатов, которые ожидаются на матчи команд-участниц Чемпионата мира по футболу. В ближайшее время подобные учения пройдут и в аэропорту «Храброво», а также на главных транспортных узлах других городов-хозяев предстоящего чемпионата.

Евгений Стасишин, начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-западу: