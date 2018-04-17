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Российские военные получили 1044 квартиры
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Российские военные получили 1044 квартиры 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве завершено строительство более тысячи квартир в крупнейшем микрорайоне для военнослужащих.
В столичном жилом комплексе на улице Левобережной военные строители сдали очередные три корпуса общей емкостью на 1044 квартиры.
Все квартиры в самом крупном микрорайоне Москвы — 23 высотных корпуса на 5856 квартир — предназначены для постоянного проживания офицеров и членов их семей, и передаются в собственность безвозмездно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».
С учетом трех новых корпусов, которые полностью готовы к заселению, военные строители уже достроили на улице Левобережной 12 домов емкостью на 3143 квартиры.
Руководством Минобороны России совместно с представителями Военно-строительного комплекса регулярно проводятся встречи с будущими жильцами непосредственно на строительных площадках микрорайона.
Всего за последние годы, в разных микрорайонах столицы, силами военных строителей уже введены в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10579 квартир.
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