Российские военные получили 1044 квартиры

Москве завершено строительство более тысячи квартир в крупнейшем микрорайоне для военнослужащих.

В столичном жилом комплексе на улице Левобережной военные строители сдали очередные три корпуса общей емкостью на 1044 квартиры.

Все квартиры в самом крупном микрорайоне Москвы — 23 высотных корпуса на 5856 квартир — предназначены для постоянного проживания офицеров и членов их семей, и передаются в собственность безвозмездно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».

С учетом трех новых корпусов, которые полностью готовы к заселению, военные строители уже достроили на улице Левобережной 12 домов емкостью на 3143 квартиры.

Руководством Минобороны России совместно с представителями Военно-строительного комплекса регулярно проводятся встречи с будущими жильцами непосредственно на строительных площадках микрорайона.

Всего за последние годы, в разных микрорайонах столицы, силами военных строителей уже введены в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10579 квартир.