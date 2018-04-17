Президентский полк получит 15 призывников из Архангельской области

Уже в эту пятницу, 20-го апреля в Архангельске отправят первых призывников. Всего на военную службу в регионе планируют призвать более тысячи молодых людей. Самые крепкие призывники будут служить в Президентском полку.

Александр Гаврилюк. — В Президентский полк отправятся лучшие из лучших. Что по морально-деловым качествам, что по состоянию здоровья. Планируем набрать 15 человек, это на пять больше, чем в прошлом году, — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Архангельской области

Как сообщили в правительстве региона, распоряжением губернатора Архангельской области сформировано 26 призывных комиссий. Более половины новобранцев отправятся проходить военную службу на Северный флот. Остальные призывники будут отдавать долг Родине в военно-космических войсках и частях Западного военного округа.