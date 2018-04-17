Ещё
Президентский полк получит 15 призывников из Архангельской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президентский полк получит 15 призывников из Архангельской области 

29.ru 59 минут назад
Фото: 29.ru
Уже в эту пятницу, 20-го апреля в Архангельске отправят первых призывников. Всего на военную службу в регионе планируют призвать более тысячи молодых людей. Самые крепкие призывники будут служить в Президентском полку.
— В Президентский полк отправятся лучшие из лучших. Что по морально-деловым качествам, что по состоянию здоровья. Планируем набрать 15 человек, это на пять больше, чем в прошлом году, — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Архангельской области Александр Гаврилюк.
Как сообщили в правительстве региона, распоряжением губернатора Архангельской области сформировано 26 призывных комиссий. Более половины новобранцев отправятся проходить военную службу на Северный флот. Остальные призывники будут отдавать долг Родине в военно-космических войсках и частях Западного военного округа.
29.ru: последние новости
В Архангельском торговом центре "Фокус" потушили пожар повышенной сложности Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Ночью в Архангельске сгорел «Форд-Фокус»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту12
Россия отказалась перевозить грузы НАТО304
Скрипалей отравили жидкостью89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа44
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе108
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение