«Швабе» обучил специалистов из Индии сборке новейшей оптико-электронной техники 

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех ознакомил индийских специалистов с процедурой сборки оптико-электронной системы для техники специального назначения. Программа обучения длилась полтора месяца.
Подготовку иностранных сотрудников вели представители сборочного цеха и отдела главного конструктора Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга «Швабе». Обучение проводилось в Индии в рамках межправительственного контракта о взаимодействии в сфере оборонной промышленности, заключенного в 2000-х годах.
«В настоящее время в Дехрадуне по технологии ВОМЗ изготавливается оптико-электронный комплекс для современных образцов спецтехники. В рамках образовательной программы мы рассказали индийским коллегам об организации работы в сборочном цехе, познакомили их с нюансами различных этапов сборки и юстировки устройства. Реализация этого проекта будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков.
Сотрудничество между предприятием «Швабе» и Индией по серийной сборке оптико-электронного комплекса для техники специального назначения в Дехрадуне началось около 15 лет назад. Кроме того, с 2016 года ВОМЗ ведет подготовку индийских специалистов по компонентному ремонту этого же комплекса с расположением ремонтного завода в Дели. Завод поставляет нестандартное оборудование для настройки и тестирования этих устройств.