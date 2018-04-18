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Стало известно, какую новую технику покажут на параде Победы
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Стало известно, какую новую технику покажут на параде Победы 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
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Некоторые новейшие образцы техники, в том числе беспилотники, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», — передает РИА «Новости» слова Шойгу в среду на едином дне военной приемки.
Он отметил, что в ходе единого дня военной приемки планируется подвести «итоги приемки военной продукции и ввода в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в первом квартале 2018 года». «Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения „Эльбрус“ (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика поставлены восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов», — сказал глава Минобороны. Говоря о предстоящем параде Победы, Шойгу отметил, что «механизированная колонна будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России». Что касается вопроса строительства военной инфраструктуры, министр напомнил, что «коллегией Минобороны утвержден перечень объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения, на эти цели выделено 113,9 млрд рублей». По его словам, упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники.
Шойгу подчеркнул также, что «приоритетным направлением остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания». «Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений. В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов», — сказал он.
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