Сергей Шойгу назвал главные новинки парада Победы-2018

По словам Сергея Шойгу, Вооруженные силы получили бронетанковую, инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы. Речь, в частности, идет о 23-х боевых машинах пехоты БМП-3, судне тылового обеспечения «Эльбрус», двух рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десяти самолетах и семи вертолетах различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика в войска поставлены восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов.

— Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил министр обороны. Он перечислил «парадные» новинки. Это — боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар».

В общей сложности, сказал Шойгу , по Красной площади пройдет механизированная колонна из более чем 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик армии России

Министр также напомнил, что коллегия ведомства утвердила перечень объектов капстроительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения. На эти цели выделено 113,9 млрд рублей. «С учетом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники», — заявил Шойгу. По его словам, приоритетным остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания. Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го главка ввести в строй более 770 зданий и сооружений. А в рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусмотрено строительство 217 объектов.

Замминистра обороны Юрий Борисов доложил о том, какая техника и вооружения в течение января-марта пополнили арсеналы видов и родов войск. Так, сухопутчикам и десантникам предприятия ОПК передали 25 новых и 96 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники,125 автомобилей, 50 единиц средств связи,16 ракет комплексов ПВО, более 4000 парашютных средств десантирования и 155 беспилотных летательных аппаратов.

В интересах Воздушно-космических сил приняты 20 новых и 4 отремонтированных самолета, 30 новых и 3 прошедших ремонт вертолета, 3 радиолокационные станции и более 4 тысяч авиационных бомб.

К примеру, Новосибирский авиазавод в феврале 2018 года досрочно поставил ВКС два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска. До конца года завод произведет и будет готов поставить еще 10 самолетов данного типа. Сейчас на этом предприятии устанавливают на Су-34 комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», что позволит повысить боевую эффективность крылатой машины.

В то же время корпорация «Иркут» выпустила четыре самолета Су-30СМ. Сейчас на этой машине проводят опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых авиационных средств поражения. До конца года запланирована поставка в войска еще 10 таких самолетов.

Руководитель Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых доложил о досрочном производстве семи военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. По результатам проведенной работы изменился состав их оборудования, появилась возможность оснащения вертолетов эффективным комплексом защиты от поражения «Витебск», а также возможность установки медицинского модуля, оснащенного самым современным оборудованием. В этом году завод планирует поставить Минобороны еще семь вертолетов Ми-8АМТШ.

По словам Юрий Борисова, в первом квартале нынешнего года расчеты ВКС обеспечили два запуска ракет-носителей «Союз» с выводом на орбиту трех космических аппаратов.

В интересах Военно-Морского Флота за три прошедших месяца приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», 3 корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, 2 вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр». К примеру, в состав ВМФ вошло судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус». Оно предназначено для хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, а также на подлодки, надводные корабли и суда. Кроме того, «Эльбрус» готов оказывать помощь кораблям и судам, терпящим бедствие.

В плановом порядке продолжается и оснащение Ракетных войск стратегического назначения. Они получают современные и перспективные образцы вооружения и военной техники. Так, 28 марта на полигоне «Плесецк» успешно прошли бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Стрельбы подтвердили высокие характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на этапе полета ракеты.

По словам Борисова, в Минобороны повышенное внимание уделяют развитию беспилотной авиации. «Сегодня комплексы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполняют функции, которые в прошлом были недоступны или выполнялись другими силами и средствами. В частности, БЛА показали свою высокую эффективность при выполнении задач наблюдения и разведки», — сказал замминистра.

На казанском предприятии «Эникс» готовы к передаче в войска 30 комплексов воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами Т-28 «Элерон-3». Они обеспечивают визуальный поиск оператором объектов разведки в реальном масштабе времени, обнаруживают и идентифицируют эти объекты, ведут аэрофотосъемку местности и патрулирование границ, осуществляют береговую охрану и контроль территориальных вод, участвуют в поисково-спасательных операциях и радиоэлектронной борьбе.

"Элерон-3" может выполнять полеты в автономном режиме и радиокомандном режиме, в режиме облета или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта у этого беспилотника автоматический. Для навигации там используются системы GPS и ГЛОНАСС.

В первом квартале также были выпущены и поставлены Минобороны еще 152 беспилотника других типов. В частности, 16 для комплекса «Торн-8ПМК», 80 «Орланов-10», 40 для комплекса «Леер-3» и 16 с различными вариантами полезных нагрузок.