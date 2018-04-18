Сергей Шойгу назвал главные новинки парада Победы-2018 

По словам Сергея Шойгу, Вооруженные силы получили бронетанковую, инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы. Речь, в частности, идет о 23-х боевых машинах пехоты БМП-3, судне тылового обеспечения «Эльбрус», двух рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десяти самолетах и семи вертолетах различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика в войска поставлены восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов.
— Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил министр обороны. Он перечислил «парадные» новинки. Это — боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар».
В общей сложности, сказал Шойгу, по Красной площади пройдет механизированная колонна из более чем 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик армии России.
Министр также напомнил, что коллегия ведомства утвердила перечень объектов капстроительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения. На эти цели выделено 113,9 млрд рублей. «С учетом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники», — заявил Шойгу. По его словам, приоритетным остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания. Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го главка ввести в строй более 770 зданий и сооружений. А в рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусмотрено строительство 217 объектов.
Замминистра обороны Юрий Борисов доложил о том, какая техника и вооружения в течение января-марта пополнили арсеналы видов и родов войск. Так, сухопутчикам и десантникам предприятия ОПК передали 25 новых и 96 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники,125 автомобилей, 50 единиц средств связи,16 ракет комплексов ПВО, более 4000 парашютных средств десантирования и 155 беспилотных летательных аппаратов.
В интересах Воздушно-космических сил приняты 20 новых и 4 отремонтированных самолета, 30 новых и 3 прошедших ремонт вертолета, 3 радиолокационные станции и более 4 тысяч авиационных бомб.
К примеру, Новосибирский авиазавод в феврале 2018 года досрочно поставил ВКС два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска. До конца года завод произведет и будет готов поставить еще 10 самолетов данного типа. Сейчас на этом предприятии устанавливают на Су-34 комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», что позволит повысить боевую эффективность крылатой машины.
В то же время корпорация «Иркут» выпустила четыре самолета Су-30СМ. Сейчас на этой машине проводят опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых авиационных средств поражения. До конца года запланирована поставка в войска еще 10 таких самолетов.
Руководитель Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых доложил о досрочном производстве семи военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. По результатам проведенной работы изменился состав их оборудования, появилась возможность оснащения вертолетов эффективным комплексом защиты от поражения «Витебск», а также возможность установки медицинского модуля, оснащенного самым современным оборудованием. В этом году завод планирует поставить Минобороны еще семь вертолетов Ми-8АМТШ.
По словам Юрий Борисова, в первом квартале нынешнего года расчеты ВКС обеспечили два запуска ракет-носителей «Союз» с выводом на орбиту трех космических аппаратов.
В интересах Военно-Морского Флота за три прошедших месяца приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», 3 корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, 2 вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр». К примеру, в состав ВМФ вошло судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус». Оно предназначено для хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, а также на подлодки, надводные корабли и суда. Кроме того, «Эльбрус» готов оказывать помощь кораблям и судам, терпящим бедствие.
В плановом порядке продолжается и оснащение Ракетных войск стратегического назначения. Они получают современные и перспективные образцы вооружения и военной техники. Так, 28 марта на полигоне «Плесецк» успешно прошли бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Стрельбы подтвердили высокие характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на этапе полета ракеты.
По словам Борисова, в Минобороны повышенное внимание уделяют развитию беспилотной авиации. «Сегодня комплексы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполняют функции, которые в прошлом были недоступны или выполнялись другими силами и средствами. В частности, БЛА показали свою высокую эффективность при выполнении задач наблюдения и разведки», — сказал замминистра.
На казанском предприятии «Эникс» готовы к передаче в войска 30 комплексов воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами Т-28 «Элерон-3». Они обеспечивают визуальный поиск оператором объектов разведки в реальном масштабе времени, обнаруживают и идентифицируют эти объекты, ведут аэрофотосъемку местности и патрулирование границ, осуществляют береговую охрану и контроль территориальных вод, участвуют в поисково-спасательных операциях и радиоэлектронной борьбе.
"Элерон-3" может выполнять полеты в автономном режиме и радиокомандном режиме, в режиме облета или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта у этого беспилотника автоматический. Для навигации там используются системы GPS и ГЛОНАСС.
В первом квартале также были выпущены и поставлены Минобороны еще 152 беспилотника других типов. В частности, 16 для комплекса «Торн-8ПМК», 80 «Орланов-10», 40 для комплекса «Леер-3» и 16 с различными вариантами полезных нагрузок.