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Стало известно расписание самолетов «Кострома — Санкт-Петербург» до конца мая
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Стало известно расписание самолетов «Кострома — Санкт-Петербург» до конца мая 

k1news.ru 34 минуты назад
Фото: k1news.ru
Стало известно расписание, по которому самолеты будут летать из Костромы в Петербург до конца мая, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.
Так, с 1 по 22 апреля самолеты будут вылетать из Костромы по пятницам в 16:00, а по воскресеньям в 19:10 отправляться обратно в Кострому.
29 апреля самолет улетит в Петербург в 12:10, а обратно отправится в 19:10.
С 1 по 31 мая воздушные судна будут улетать в Петербург по пятницам в 16:00, а по воскресеньям в 19:10 отправляться обратно.
Кроме того, 2 мая самолет «Кострома — Санкт-Петербург» совершит рейс в 10:00, а обратно полетит в 16:00. 8 мая такие же рейсы он совершит в 16:00 и в 19:10.
С 16 по 31 мая по средам самолет будет вылетать из Костромы в 10:00.
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