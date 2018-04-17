Стало известно расписание самолетов «Кострома — Санкт-Петербург» до конца мая

Стало известно расписание, по которому самолеты будут летать из Костромы Петербург до конца мая, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

Так, с 1 по 22 апреля самолеты будут вылетать из Костромы по пятницам в 16:00, а по воскресеньям в 19:10 отправляться обратно в Кострому.

29 апреля самолет улетит в Петербург в 12:10, а обратно отправится в 19:10.

С 1 по 31 мая воздушные судна будут улетать в Петербург по пятницам в 16:00, а по воскресеньям в 19:10 отправляться обратно.

Кроме того, 2 мая самолет «Кострома — Санкт-Петербург» совершит рейс в 10:00, а обратно полетит в 16:00. 8 мая такие же рейсы он совершит в 16:00 и в 19:10.

С 16 по 31 мая по средам самолет будет вылетать из Костромы в 10:00.