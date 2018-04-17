В Адыгее артиллеристы ЮВО на лагерном сбое выполнили более 250 огневых задач

В ходе сбора с артиллерийскими подразделениями было проведено тактическое учение с боевой стрельбой, в ходе которого огнем из гаубиц «Мста-Б» подавлялись пункты управления и огневые точки условного противника.

С военнослужащими артиллерийского соединения, дислоцированного в Адыгее , завершился лагерный сбор на полигоне Майкопский.

За время полевых занятий, которые проводились в течение месяца, артиллеристы выполнили более 250 огневых задач, из них не менее половины — в ночное время.

Особенностью прошедшего мероприятия стало максимальное привлечение к выполнению огневых задач беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как новейшая станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 «Пантера».

В ходе выполнения боевых стрельб военнослужащие израсходовали более 1000 боеприпасов различного типа и калибра. Это позволило качественно отработать вопросы управления огнем и повысить точность поражения целей.

На завершающем этапе лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с танковыми экипажами было проведено тактическое учение с боевой стрельбой, в ходе которого огнем из 152-мм гаубиц «Мста-Б» подавлялись пункты управления и огневые точки условного противника. Мишени находились на удалении от 1,5 до 8 километров.

В ходе учения широко применялись беспилотные летательные аппараты различных типов, с помощью которых осуществлялся контроль поражения мишеней и корректировка огня.

Также в рамках лагерного сбора были отработаны вопросы по ведению разведки, определению координат целей условного противника, расчетов данных для стрельбы, ориентированию на местности, в том числе с помощью современных навигационных систем.