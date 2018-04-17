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Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО совершают марш в пункт постоянной дислокации на Кубань после успешных пусков в Астраханской области
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Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО совершают марш в пункт постоянной дислокации на Кубань после успешных пусков в Астраханской области 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На завершающем этапе лагерного сбора проведено тактическое учение, в ходе которого был выполнен пуск баллистической ракеты по цели, имитирующей командный пункт противника.
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) завершили погрузку на железнодорожный эшелон и возвращаются в пункт постоянной дислокации на Кубань после лагерного сбора в Астраханской области.
На завершающем этапе лагерного сбора проведено тактическое учение, в ходе которого был выполнен пуск баллистической ракеты по цели, имитирующей командный пункт противника.
Кроме того, военнослужащие отработали задачи по занятию подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, перегрузке габаритно-весовых макетов ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, нанесению условных одиночных и групповых ракетных ударов, а также совершению противоогневого маневра.
В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.
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