Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО совершают марш в пункт постоянной дислокации на Кубань после успешных пусков в Астраханской области

На завершающем этапе лагерного сбора проведено тактическое учение, в ходе которого был выполнен пуск баллистической ракеты по цели, имитирующей командный пункт противника.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) завершили погрузку на железнодорожный эшелон и возвращаются в пункт постоянной дислокации на Кубань после лагерного сбора в Астраханской области

На завершающем этапе лагерного сбора проведено тактическое учение, в ходе которого был выполнен пуск баллистической ракеты по цели, имитирующей командный пункт противника.

Кроме того, военнослужащие отработали задачи по занятию подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, перегрузке габаритно-весовых макетов ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, нанесению условных одиночных и групповых ракетных ударов, а также совершению противоогневого маневра.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.